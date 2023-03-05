В Орле сняли возрастной ценз на русские танцы

Организаторы расширили возрастные рамки межрегионального фестиваля.

Организаторы межрегионального фестиваля-конкурса русского народного танца «Русские узоры» объявили о расширении рамок мероприятия. Они решили ввести категорию «Старшая категория» для участников в возрасте 26 лет и старше. То есть отличительной чертой фестиваля является то, что в нем теперь нет возрастных ограничений. «Проводя областные мероприятия, мы узнали, что в Орловской области имеются танцевальные коллективы возраст участников, которых и 30+, и 40+ и старше», — так объяснили инициативу в Орловском областном центре народного творчества.

Еще одна отличительная черта – это номинация «Детский танец с элементами народной хореографии» и номинация «Фольклорный танец», в которой можно представить обряды и фольклорные действа на основе народной хореографии. Напомним, что прием заявок на участие в фестивале продлится по 20 марта 2023 года. Основные цели и задачи: бережное сохранение традиций областных особенностей русского народного танца; популяризация форм русского народного танца (пляска, хоровод, кадриль, перепляс и т.д.) средствами сценической хореографии; повышение профессионального уровня балетмейстеров-постановщиков народных танцев.

Фестиваль проводится на основании приказа руководства Орловского областного центра народного творчества. Проводится он во взаимодействии с региональным департаментом культуры. В форуме могут принять участие хореографические коллективы и солисты, независимо от их ведомственной принадлежности. Самая младшая детская категория – участники в возрасте 6-8 лет. Кстати, предусмотрена и смешанная возрастная категория, когда разновозрастные участники могут участвовать в одном номере.

В целом в фестивале могут участвовать соло, дуэты, малые танцевальные группы от 3 до 7 человек и танцевальные коллективы от 8 и более человек. Конкурс проводится по следующим номинациям: русский сценический танец; русский танец, основанный на областных особенностях; стилизация народного танца; детский танец с элементами народной хореографии; фольклорный танец (обряды, фольклорные действа на основе народной хореографии). Музыкальное сопровождение: аккомпанемент или фонограмма. Количество номеров от одного солиста и дуэта — не более двух, от коллектива — не ограничено.

Жюри будет оценивать номера по таким критериям, как художественный уровень конкурсной программы, оригинальность лексических, композиционных и балетмейстерских решений, уровень исполнительского мастерства и артистизма, костюм и имидж исполнителей, соответствующих замыслу, возрасту и содержанию представленной композиции, соответствие музыкального материала сюжету номера. Коллективы сельских Домов культуры и клубов будут оцениваться отдельно от коллективов школ искусств и городских ДК.

ИА «Орелград»