В Орловской области патрули поймали 155 пьяных граждан

Обнародована статистика административных правонарушений в регионе.

В Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования только в январе 2023 года было выявлено 155 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Такие сведения содержатся в отчете об оперативной обстановке в регионе, обнародованном Управлением МВД России по Орловской области.

В целом всего лишь за один месяц 2023 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 2353 административных правонарушения (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства), в том числе 2246, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Так, 670 административных протоколов в январе было составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 272 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Также было зафиксировано 168 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ.

«Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 22,3 процента, — следует из информации регионального Управления МВД. — В структуре уличной преступности убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбоев, хулиганств не зарегистрировано, снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, меньше совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и краж».

ИА «Орелград»