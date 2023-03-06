Автомобилисты в Орловской области смогут с минимальными затратами переоборудовать машины на газ

Орловская область вошла в число регионов, в которых автовладельцы могут переоборудовать машины на газ с минимальными затратами.

Это стало возможным за счет увеличения доли федерального субсидирования и регионального софинансирования по новой программе компании «Газпром газомоторное топливо».

Установка газобалонного оборудования на машину – отличный способ сэкономить для тех, кто много ездит. Но поставить ГБО – мало, его нужно регулярно обслуживать.

Как часто проводить ТО

Водителям следует ежедневно проводить осмотр, а также плановое и, если обнаружится неисправность, внеплановое ТО.

Периодичность, как правило, такая же, как и у замены моторного масла и фильтров – примерно 10 тыс. км пробега или раз в год. Но в зависимости от качества оборудования и топлива, стиля езды, условий эксплуатации интервал лучше сократить – например, до 7-8 тыс. км пробега.

Поводом для внепланового ТО являются следующие признаки:

Появление запаха газа

Неравномерная работа двигателя на холостых оборотах

Плохой разгон и снижение динамики в целом

Увеличение расхода или чрезмерный расход топлива

Что включает в себя техническое обслуживание

замена фильтров;

слив конденсата из газового редуктора (на ГБО первого и второго поколения);

настройка газовых форсунок;

проверка состояния патрубков;

проверка утечки газа;

диагностика работы всех газовых систем.

Чем грозит неисправное газовое оборудование?

Пренебрежительное отношение к ТО скажется не только на самом оборудовании, но и на сроке службы автомобиля.

Распространенное мнение о том, что любой удар по кузову автоматически приводит к пожару, – однозначно миф. Однако при сильном столкновении машина, действительно, может воспламениться, а газ – взорваться. Но этого легко не допустить – главное, вовремя проводить ТО.

В противном случае трагедии бывают – например, летом 2021 года в центре Воронежа взорвался пассажирский автобус. Одной из первых версий ЧП стал дефект ГБО.

А весной 2022 года на заправке в Дагестане взорвался оборудованный газом автомобиль. Пострадали два парня. Предварительно, причиной несчастного случая стала неисправность газобаллонного оборудования.

Где проводить ТО

Кто-то в целях экономии предпочитает заниматься ремонтом самостоятельно. Но водитель может провести лишь ограниченное количество работ – например, подтянуть хомуты или провести замену фильтров. В остальном – лучше обращаться к специалистам.

Гарантийное обслуживание проводится на определенном сервисе. Когда срок гарантии истекает, можно остаться у тех же мастеров или выбрать новых.

При выборе стоит обратить внимание на его лицензию, отзывы и цену. Дешево – не всегда хорошо: низкая стоимость должна настораживать. Важно и оборудование, которое используется на СТО.

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