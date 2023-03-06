Экс-директор АИЖК Орловской области отправится в колонию

Сергей Кочергин признан виновным по ряду эпизодов мошенничества.

Приговор вынесен Советским судом Орла 6 марта. Сергей Кочергин признан виновным в хищении и покушении на хищение денежных средств АО «АИЖК Орловской области» в особо крупном размере, а также хищении бюджетных денежных средств Орловской области и Российской Федерации в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет. Отбывать его осужденный будет в колонии общего режима. Кроме того, Сергея Кочергина обязали возместить нанесенный ущерб – около 136 млн рублей.

В пресс-службе суда отмечают, что по двум эпизодам Кочергин оправдан, так как версия обвинения не нашла подтверждения. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Сергей Кочергин был задержан еще в октябре 2016 года. Ему вменяли злоупотребление полномочиями и приготовление к мошенничеству. По версии следствия, из-за действий Кочергина пострадали десятки дольщиков, вложивших деньги в дом на улице Панчука. Кроме того, ему вменяли хищения при строительстве «титаника» (корпуса Областной клинической больницы), вывод активов из АИЖК. Сергей Кочергин провел под стражей 13 месяцев. Далее был освобожден и до суда находился под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»