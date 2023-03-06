Глава орловского Депздрава оценил работу больницы Боткина

6.3.2023 | 12:33 Медицина, Новости

Игорь Петчин ознакомился с деятельностью городской больницы имени С.П. Боткина в Орле.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Руководитель областного Департамента здравоохранения поручил повысить доступность записи к узким специалистам и продумать варианты увеличения площади приемного покоя в стационаре.

Игорь Петчин посетил Боткинскую больницу в субботу, 4 марта. Впечатлениями от визита он поделился на своей страничке в соцсети.

Глава Депздрава отметил высокую организацию маршрутизации пациентов в детском поликлиническом отделении. А вот во взрослой поликлинике есть жалобы от пациентов на сложности с записью к специалистам узкого профиля. Игорь Петчин поручил более активно давать слоты в электронной регистратуре для самостоятельной записи пациентов к врачу.
Также чиновник осмотрел ход ремонтных работ в регистратуре. Их планируют завершить на текущей неделе. Также ремонт второго лифта.

В стационаре глава Депздрава отметил недостаточную площадь приемного покоя.

«Конечно, помещение совсем небольшое и на массовый поток пациентов не рассчитано. Поэтому здесь нужно думать об увеличении площади, возможно, с использованием модульных конструкций», — резюмировал Игорь Петчин.

ИА «Орелград»

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