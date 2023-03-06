Летний отдых детей посвятят первому салюту в Орле

Правительство Орловской области утвердило тематику профильных смен.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановлении № 180 о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в регионе в 2023 году. Его можно найти в свободном доступе на официальном портале региона в разделе «Официальное опубликование нормативных правовых актов». Как сообщила пресс-служба губернатор, документом утверждена средняя стоимость путевки в государственные учреждения Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей в текущем году. Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации составит: 34 671 рубль в летний период при смене 21 день; 39 872 рубля в весенний, осенний и зимний периоды при смене 21 день.

Также Андрей Клычков в качестве главы правительства утвердил тематику профильных смен в государственных учреждениях Орловской области, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей. Она меняется каждый год. На 2023-й запланирована организация 21-й профильной смены. Некоторые из них появятся впервые.

Например, планом предусмотрено проведение смены «Первый салют». Она будет посвящена 80-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. В ней примут участие школьники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году вообще многие смены будут носить патриотический характер. Например, будет проведена традиционная смена военно-патриотической направленности «Зарница», в которой смогут принять участие члены детских и молодежных общественных объединений.

Для активных участников областной пионерской организации «Орлята» проведут смену «Наше время», а для членов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» — смену «Юнармейцы, вперед!». Смена «Движение первых» предназначена для участников одноименного общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи .

«Под флагом добра» — так будет называться профильный отдых, организованный для активистов молодежных волонтерских объединений. «АгроСтарт» ожидает участников агроэкологических объединений, которые действуют при орловских школах. Смена юных инспекторов движения пройдет под названием «Островок безопасности». Отдельный «профиль» предназначен для юных спортсменов. Членов объединений технической, художественной и спортивной направленности объединит «Творческая мозаика».

Также отдельные профильные смены запланированы для участников туристских клубов, школ спортивного туризма, школ безопасности, спортивных секций, для интеллектуально одаренных детей (отличников учебы, победителей предметных олимпиад и активистов школьного самоуправления), для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По традиции, будет организована и смена «Равный обучает равного», предназначенная для профилактики вредных привычек и развития толерантности.

ИА «Орелград»