На пожаре в Красной Слободке погибли две женщины и мужчина

6.3.2023 | 10:32 Новости, Происшествия

Возгорание произошло в деревянном частном доме, сообщает орловское ГУ МЧС.

По оперативным данным, 5 марта в 20.03 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Красная Слободка Глазуновского района. К моменту прибытия пожарных расчетов у дома уже обрушилась кровля, деревянная постройка горела на всей площади.

Во время проливки конструкций дома огнеборцы обнаружили тела трех погибших – двух женщин — 31 и 52 лет, и мужчины. Площадь пожара составила 96 квадратных метров.
Огонь угрожал переброситься на соседний дом. Пожарные не допустили распространения пожара.

В ведомстве добавили, что предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту смертельного пожара проводят расследование.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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