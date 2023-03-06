Новый конкурс облсовета посвятили Году педагога и наставника

Региональный парламент поддержал инициативу президента Владимира Путина.

Орловский областной Совет народных депутатов утвердил положение о парламентском творческом конкурсе «Мой педагог, мой наставник». Решение было принято на прошедшей сессии. Как отметил Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета, президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. «Очень важно, чтобы дети, участвуя в данном конкурсе, показали свое уважение и любовь к своим педагогам и наставникам», — подчеркнул спикер регионального парламента.

В пресс-службе облсовета отметили, что проект постановления о конкурсе был поддержан депутатами единогласно. Он организуется для возрождения престижа профессии педагога, признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Педагоги и наставники – это основа общества, именно им отводится ведущая роль в формировании личности человека, нравственных основ и становлении в профессии, — говорится в положении.

Основными задачами являются: воспитание уважения к людям педагогических профессий; популяризация профессии педагогического работника; повышение интереса молодежи к педагогической профессии. Организатором выступает Орловский областной Совет народных депутатов. В конкурсе могут принимать участие граждане РФ, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 14 лет и старше. Они будут состязаться в двух возрастных группах: 1-я группа – от 14 до 23 лет (включительно), 2-я группа – от 24 лет и старше.

Для участия претенденты должны представить заявку и конкурсную работу. Прием конкурсных документов завершается 14 апреля 2023 года. Принимать заявки будут в Институте развития образования. Для рассмотрения конкурсных документов и оценки конкурсных работ создана специальная комиссия. Ее возглавил Олег Кошелев, вице-спикер облсовета, председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. Комиссия определит победителей в каждой возрастной группе на основании следующих критериев оценки: соответствие и полнота раскрытия темы; логика изложения в соответствии с планом; стиль изложения; отражение личного отношения к теме; качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса).

Победителями в каждой возрастной группе признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места в рейтинговой таблице претендентов. Если несколько претендентов получат равное количество баллов, решение о победителе примет комиссия путем открытого голосования. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса в каждой возрастной группе составляет: 1-е место – 3000 рублей, 2-е место – 2500 рублей, 3-е место – 2000 рублей. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»