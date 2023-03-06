Под Орлом пьяную автоледи оштрафовали на 200 тысяч рублей

Содержание алкоголя в крови орловчанки в несколько раз превышало норму.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Ливенский районный суд Орловской области. Фигуранткой стала местная жительница, уже знакомая правоохранителям по своим предыдущим проступкам. В ноябре 2020 года она предстала перед мировым судом по обвинению в совершении административного правонарушения. Женщина тогда попалась полицейским пьяной за рулем. Ее наказали административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев.

Однако, как указал суд в своем новом решении, на путь исправления она не встала. В октябре 2022 года, около пяти часов утра автомобиль марки «Джили» был остановлен сотрудниками ГИБДД. За рулем находилась дама, от которой исходил резкий запах алкоголя. Ее поведение показалось полицейским подозрительным. Они решили, что женщина может быть пьяна, и отстранили ее от управления транспортным средством. Затем ей было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте.

В соответствии с актом освидетельствования, представленным в суде, содержание этилового спирта в пробе выдыхаемого автоледи воздуха составило 0,838 мг/л при максимально допустимых 0,16 мг/л. Иными словами, предельное содержание алкоголя в крови было превышено в несколько раз. На автоледи завели уголовное дело, отпираться она не стала. Еще при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года.

ИА «Орелград»