Ректор из Орла рассказал о выполнении поручений президента

Глава Орловского ГАУ Владимир Масалов ответил на «Вопрос ректору».

Как сообщает Орловский государственный аграрный университет, ректор этого вуза Владимир Масалов стал участником проекта «Вопрос ректору». Он реализуется на сайте Российского союза ректоров. Вопрос Масалову был задан такой:

«Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить в учебные программы университетов курс по основам российской государственности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года. В вашем вузе уже есть курс похожего содержания?..».

Владимир Масалов в ответ сообщил, что в ОГАУ студенты уже изучают отдельные вопросы, отраженные в поручении президента Владимира Путина. В рамках учебной дисциплины «Правоведение» (72 часа) обучающиеся знакомятся с конституционными основами российского государства. Отдельное внимание уделено вопросу устройства России как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления.

В программе дисциплины «История» (108 часов) студенты изучают исторические аспекты формирования российской государственности, уникальности нашей государственности, наш опыт борьбы с внешними захватчиками, общинный опыт и так далее. Отдельные вопросы данной сферы изучаются и в курсе «Гуманистические ориентиры современности (против философии экстремизма и нигилизма)» (72 часа). Кроме этого, в орловском вузе имеется достаточный опыт изучения дисциплины «Конституционные основы российского государства».

«Таким образом, наш университет полностью поддерживает создание отдельного систематизированного курса (модуля) «Основы российской государственности» и изучение его в системе высшего, среднего профессионального и среднего общего образования, — резюмирует Владимир Масалов. — Данный курс будет ориентирован на историю возникновения российской государственности, на особенности ее специфики, основные традиции и опоры развития, с указанием роли российской науки и культуры в мировом сообществе, конституционно-правовые основы нашего государства и т.д.».

В данном курсе (модуле) будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Россией в рамках мировых процессов.

«Кроме того, мы видим необходимость в обсуждении и выборе наиболее эффективных методов и механизмов организации методического сопровождения и преподавания данного курса на научно-практических конференциях разного уровня с привлечением специалистов и представителей гражданского общества, поскольку данный курс органично вписывается в повестку молодежной политики и воспитательной работы студентов университета», — подчеркнул Масалов.

ИА «Орелград»