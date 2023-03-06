В нацпарке «Орловском полесье» проснулись барсуки

Вылазка зверей попала в объектив видеоловушки.

Сотрудники национального парка заметили барсуков, которые вышли на первую прогулку после спячки. Судя по кадрам, на ночную прогулку отправилась большая семья. Зверьки пока осторожно изучают территорию и осваиваются.

Специалисты национального парка «Орловское полесье» поясняют, что барсуки – единственные представители семейства куньих, которые впадают в спячку зимой. Они предварительно накапливают жир, который помогает им пережить этот период.

«Норы барсуков настолько комфортны, что другие обитатели лесов нередко ищут покинутые домики, или выгоняют хозяина, чтобы получить заветную жилплощадь», — отмечают в группе «Орловском полесье».

ИА «Орелград»