В Орловской области проверили 416 «сложных» семей

Проверки с выездом по месту жительства провели социальные патрули.

В Орловской области продолжается проведение мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия. Как сообщили в Управлении МВД России по региону, такая работа проводится в формате так называемых социальных патрулей. Только в январе текущего года ими было осуществлено 89 выездов, в ходе которых было проверено 416 семей и 267 подростков. «Патрульные» проверяли условия проживания и воспитания детей.

В результате данных визитов было выявлено 42 административных правонарушения. Также по итогам января в данной сфере сотрудниками органов внутренних дел было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 157 информаций, в органы опеки и попечительства – четыре ходатайства о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. На сегодняшний день удовлетворено одно из этих ходатайств.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД было проведено 205 лекций в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний, — отмечают в региональном Управлении МВД. — В районных СМИ опубликовано 19 статей по данной тематике, на официальном сайте УМВД размещено три информации».

Тем временем, в Ливнах администрация города утвердила новый состав и новое положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В число ее задач входит работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Также комиссия будет помогать в выявлении и устранении причин и условий, способствующих правонарушениям, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На нее же возложена задача по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

ИА «Орелград»