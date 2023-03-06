Жители Орловской области стали чаще жаловаться на страховщиков

В Орловском отделении Центробанка озвучили статистику по обращениям населения за 2022 год.

Количество жалоб выросло на 27%. В основном за счет недовольства услугами страховых компаний.

В частности, количество жалоб на страховые увеличилось ровно в два раза. Из общего количества обращений – 1530, на долю страховых услуг пришлось 492 жалобы. Причем в 89% случаев они касались покупки полисов ОСАГО. Автовладельцы были недовольны применением коэффициента «бонус-малус» — скидки за безаварийную езду.

«Уточнить свой КБМ очень легко самостоятельно и совершенно бесплатно на сайте Российского союза страховщиков (РСА). И если КБМ неверный, то исправить его можно в своей страховой организации или, опять же, в РСА. Это тоже бесплатно», – рекомендует заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

Добавим, что в 2022 году орловцы на 9% реже жаловались на банки, но появились обращения, связанные с санкциями. Сократилось и число жалоб на условия потребительских услуг. По сравнение с 2021 годом их количество снизилось на 40%. Эксперты связывают тенденцию с результатами надзора Банка России за тем, как банки соблюдают закон, препятствующий навязыванию допуслуг.

ИА «Орелград»