«Леди транспортной полиции» стала орловчанка Светлана Абрамочкина

Капитан полиции из Орла выиграла титул в ведомственном конкурсе.

В Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подвели итоги онлайн-конкурса «Леди транспортной полиции – 2023». Как сообщает ведомство, тройка победителей определилась путем открытого голосования, проходившего в социальной сети «ВКонтакте». Всего было предусмотрено несколько этапов. Фотографии и анкеты участниц появились в соцсети еще в начале февраля. Затем красавицы представили свои видео-визитки и ролики-презентации региона, который они представляют.

В преддверии международного женского дня руководитель Управления генерал-майор Дмитрий Гутыря поздравил финалисток и наградил победительниц. Главный титул «Леди транспортной полиции – 2023» получила старший специалист направления кадров отделения по работе с личным составом Линейного отдела МВД России на станции Орел капитан полиции Светлана Абрамочкина. Второе место и титул «Вице-леди транспортной полиции – 2023» завоевала старший специалист группы материально-технического и хозяйственного обеспечения тыла ЛО МВД России на станции Тверь лейтенант внутренней службы Анастасия Кутукова. Третье место и победу в номинации «Мисс Загадочность» одержала старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Тамбовского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Ольга Клименко. Кроме того, решением конкурсной комиссии были определены победительницы в таких номинациях, как «Мисс Очарование», «Мисс Шарм», «Мисс Улыбка» и «Мисс Совершенство».

«Милые девушки, благодарю вас за участие в конкурсе и поздравляю с наступающим Международным женским днем! Желаю вам оставаться такими же красивыми, обаятельными и профессиональными сотрудницами транспортной полиции. Всем участницам, не ставшим лауреатами в этом году, желаю не расстраиваться и пробовать свои силы в следующий раз. С праздником!» – такими словами завершил церемонию награждения Дмитрий Гутыря.

ИА «Орелград»