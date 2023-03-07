На орловской птицефабрике будут выращивать гусей из Венгрии

7.3.2023 | 16:07 Новости, Экономика

Более 16 тысяч яиц серых гусей доставили на птицефабрику ООО «Мулард Утка».

Ввоз партии яиц контролировали специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также региональной ветеринарной службы. Они убедились, что партия из 16,5 тысяч яиц серого гуся из Венгрии была произведена в благополучной по инфекционным заболеваниям птиц территории. После проверки документов и условий перевозки груз передали получателю.

Яйца серых гусей породы Колос будут инкубировать на птицефабрике под Орлом. Она принадлежит ООО «Мулард Утка».

ИА «Орелград»

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