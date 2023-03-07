Новый антикоррупционный закон появится на Орловщине

Закон обяжет госслужащих сообщать о нарушениях в прокуратуру.



Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрело проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере реализации некоторых обязанностей для лиц, замещающих государственные должности Орловской области». Он закрепляет обязанность лиц, замещающих государственные должности Орловской области, уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Отметим, что действие нового закона не будет распространяться на губернатора, мировых судей и депутатов Орловского облсовета.

Чиновники будут обязаны сообщать своему начальству и в компетентные органы о возникновении у них личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. И они сами должны принимать меры по предотвращению или урегулированию таких конфликтов. Примечательно, что обязанность сообщать о конфликтах интересов будет возложена и на региональных уполномоченных по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Орловской области. Предотвращение или урегулирование таких конфликтов, по новому закону, осуществляется путем отвода или самоотвода чиновника.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области, его заместитель, секретарь и члены облизбиркома, работающие на постоянной основе, сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, будут в комиссию, образованную облизбиркомом. Сообщения они должны направлять в произвольной письменной форме сразу, как только им станет известно о личной заинтересованности. Кстати, автор такого послания сам должен предложить комиссии меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Ранее на заседании коллегии прокуратуры Орловской области прозвучала информация о том, что в 2022 году правоохранительными органами региона было зарегистрировано 122 преступления коррупционной направленности. В частности, была пресечена преступная деятельность бывшего начальника управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия «Орелводоканал». По версии следствия он получал взятки за оказание содействия в заключении предприятием с коммерческими организациями договоров поставки оборудования. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ.

«За совершение коррупционных преступлений судами постановлено 45 обвинительных приговоров в отношении 53 лиц, — отметила по итогам заседания пресс-служба прокуратуры региона. — Прокурорами были вскрыты нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, факты представления служащими недостоверных сведений о доходах и расходах. По мерам прокуратуры за нарушения в этой сфере 242 должностных лица различных ведомств привлечены к дисциплинарной ответственности. Выявлены четыре факта незаконного вознаграждения от имени юридических лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены виновные юридических лица в виде штрафа на общую сумму 100 миллионов рублей».

ИА «Орелград»