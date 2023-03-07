Орловским «блокадникам» дадут новые льготы

Вопрос о расширении списка льготников был поднят в облсовете.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект внесения изменений в статьи 3 и 7 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания граждан в Орловской области». Он был разработан в связи с принятием аналогичного федерального закона. Последний дал регионам право на расширение категорий граждан, которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. Дополнительный перечень указан в федеральном нормативном акте.

В законе Орловской области также появятся новые категории льготников. В их число в новой редакции закона включат: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, граждан, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Также льгота будет положена людям, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

Положена она будет и орловцам — членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. Действующей редакцией орловского закона, принятого еще в 2014 году, установлено, что вышеуказанные социальные услуги предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Кроме того, новым проектом из закона исключается ряд полномочий правительства Орловской области по утверждению порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также лицам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Дело в том, что предоставление гражданам соответствующих мер социальной поддержки на федеральном уровне было решено передать Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

ИА «Орелград»