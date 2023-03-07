Правительство больше не будет заниматься народной медициной

7.3.2023 | 8:00 Медицина, Новости

Полномочия по лицензированию целителей опустят на уровень ниже.

Фото этнографический парк-музей «ЭтноМир»

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения поправок в статью 17 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Интересно, что указанная норма касается народной медицины. Дело в том, что аналогичный федеральный закон обязывает народных целителей получать разрешение на ведение своей деятельности. Но выдаются такие разрешения на региональном уровне. Соответственно, порядок их выдачи также является полномочием субъектов Российской Федерации.

В Орловской области еще в законе от 2012 года было закреплено, что порядок выдачи и лишения граждан разрешения на занятие народной медициной, а также порядок занятия народной медициной устанавливаются правительством региона. Однако проведенный анализ правовой базы других регионов показал, что в большинстве из них полномочия по утверждению порядка выдачи и лишения граждан разрешения на занятие народной медициной устанавливаются органами исполнительной власти субъекта в сфере охраны здоровья граждан.

В целях оптимизации деятельности правительства также было предложено закрепить указанные полномочия за органом специальной компетенции. В Орловской области таковым является департамент здравоохранения. Соответственно после вступления поправок в силу уже департамент, а не правительство, станет ответственным за порядок выдачи разрешений народным целителям.

Вышеуказанная статья 17 дает право на занятие народной медициной на территории Орловской области только тем гражданам, которые получили от чиновников специальное разрешение. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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