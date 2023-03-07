В Орле владелец «Лексуса» накопил 168 штрафов ГИБДД

Лишь угроза лишиться иномарки за долги побудила его оплатить штрафы.

В Орловской области судебные приставы-исполнители сумели «дожать» очередного автовладельца престижной иномарки, который накопил большой количество штрафов от ГИБДД, но «забыл» их вовремя оплатить. Как рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону, в Советском районном отделении судебных приставов города Орла находилось 174 исполнительных производства о взыскании задолженности с местного жителя. Общая сумма задолженности по ним достигла 270 тысяч рублей. Причем 168 исполнительных производств предусматривали взыскание с должника неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

«В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, наложил арест на находящийся в собственности должника автомобиль марки «Лексус», — говорят в УФССП. — Однако мужчина продолжал уклоняться от оплаты долга. В рамках межведомственного взаимодействия сотрудникам ГИБДД удалось обнаружить автомобиль должника, о чем в оперативном порядке было сообщено в УФССП».

Далее к процессу активно подключились приставы. Автовладельцу было вручено требование об оплате накопившейся у него задолженности. Мужчине попутно объяснили, что в случае неоплаты долга автомобиль может быть изъят и выставлен на продажу. После этого должник «вспомнил» о штрафах. Не желая лишаться автомобиля, он в тот же день погасил весь свой долг. После этого арест с иномарки был снят, а исполнительные производства окончены судебными приставами фактическим исполнением.

Похожий случай произошел в Орловской области и месяцем ранее. Тогда на трассе «Орел-Тамбов» сотрудники Госавтоинспекции задержали 32-летнего водителя автомобиля «Мерседес», систематически уклонявшегося от уплаты административных штрафов. Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, это был житель Глазуновского района, за которым числилось 188 неоплаченных штрафов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Нарушения ПДД были зафиксированы приборами фото- и видеофиксации на территории восьми регионов, в связи с чем автомобиль правонарушителя был объявлен в розыск сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма задолженности правонарушителя на момент его задержания превышала 200 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства водителя и автомобиль полицейские передали судебным приставам, после беседы с которыми гражданин также погасил всю имевшуюся задолженность.

ИА «Орелград»