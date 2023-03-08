Для орловских школьников купили 771 ноутбук

Они появятся в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Подведены итоги электронного аукциона. Победителем стало московское ООО «Гигант-Компьютерные системы». Цена контракта — 30 502 500 рублей, меньше начальной на 10 млн рублей. Предусмотрена предустановленная операционная система. Это должны быть ноутбуки не иностранного производства с отечественным программным обеспечением. Срок исполнения контракта – 19 июля 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «ГКС» — крупная компания с успешной экономической историей. Чистая прибыль в 2021 году — 46,7 млн рублей. Компания регулярно исполняет госконтракты.

Еще 190 ноутбуков в рамках другого аукциона поставит ООО «»СОФИ-СОФТ МСК». Цена — 9 975 000 рублей.

ИА «Орелград»