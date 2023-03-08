«Газ Ресурс» получил контракт на ремонт улицы Энгельса в Орле

8.3.2023 | 17:09 ЖКХ, Новости

В минувшем году подрядчик сорвал сроки на трех крупных городских объектах.

Компания была единственной, кто изъявил желание принять участие в открытом конкурсе.

Капитальный ремонт автодороги по улице Энгельса обойдется в 18 412 254 рубля 91 копейку. Цена контракта практически равна начальной. Аванс – 30%. Капремонт предполагает исправление профиля основания, восстановление колодцев и выравнивание люков, асфальтирование, обустройство лежачих полицейских, установку ограждения, нанесение разметки. Все работы необходимо завершить до 30 июня 2023 года, указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки«.

В минувшем году «Газ Ресурс» ремонтировал улицы Максима Горького, Ломоносова, Карачевское шоссе в Орле. По каждому из объектов было отставание по срокам около трех месяцев. Например, капремонт проезжей и пешеходной части улицы Максима Горького принимали в октябре, хотя работы должны были завершить до 30 июня.

ИА «Орелград»

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