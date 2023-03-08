На Орловщине появился кластер креативных индустрий

Стратегию развития нового кластера утвердило правительство региона.



Губернатор Андрей Клычков утвердил «Стратегию развития кластера социального предпринимательства и креативных индустрий в Орловской области». Контроль за выполнением возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам. Сам документ принят в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года», утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов. Его целью является повышение конкурентоспособности социального предпринимательства и креативных индустрий. В новую стратегию входят мероприятия, «направленные на формирование организационной структуры кластера, создание и продвижение продукции и торговых марок резидентов кластера, снижение затрат резидентов кластера, развитие системы подготовки кадров».

Основная миссия сформулирована так: добровольное взаимодействие представителей кластера для обмена опытом, совместной взаимовыгодной деятельности, представления общих интересов на различных уровнях. Ожидается, что формирование сообщества орловского бизнеса в указанной сфере и поддерживающих их структур поможет не только в решении реальных проблем, но и в привлечении инвестиций в совместные проекты. Для достижения поставленных целей планируется создание коммуникационной площадки для обмена опытом и демонстрации достижений, выявление и тиражирование положительных социальных практик, содействие в продвижении товаров и услуг, а также увеличение количества социальных предпринимателей на территории Орловской области в целом.

В состав кластера на текущий момент включены 24 участника, в том числе региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Фонд поддержки предпринимательства Орловской области, два вуза, полтора десятка индивидуальных предпринимателей и несколько фирм, а также автономная некоммерческая организация поддержки социального предпринимательства «Лаборатория социального развития».

Напомним, что в Орловской области, как и в других регионах, ведется реестр социального предпринимательства. На начало 2023 года он насчитывал 37 участников — 11 юридических лиц и 26 индивидуальных предпринимателей. Из них 34 являются микропредприятиями, два – малыми предприятиями, а еще одно предприятие относится к категории средних.

Удельный вес социальных предприятий в Орловской области составляет 0,15 процента (всего в регионе на момент формирования перечня было зарегистрировано 24 580 субъектов малого и среднего предпринимательства). Они зарегистрированы в нескольких муниципальных образованиях, больше всего их в Орле – 23. Для сравнения, в Ливнах зарегистрировано только одно социальное предприятие, в Мценске – два, в Орловском муниципальном округе – четыре. Стоит отметить, что в 18 муниципальных районах Орловской области социальные предприятия, официально включенные в реестр, отсутствуют.

В правительстве региона также подсчитали, что за время своей деятельности 35 из 37 социальных предприятий воспользовались образовательной, консультационной или финансовой мерами поддержки. Таким образом, заключают власти, со стороны социальных предприятий есть спрос на меры государственной поддержки. Вместе с тем всего пять социальных предприятий воспользовались всеми мерами поддержки, а шесть воспользовались только финансовой поддержкой.

ИА «Орелград»