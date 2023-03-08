Налоговые проверки принесли в бюджет сотни миллионов рублей

Орловские налоговики отчитались о своей работе в минувшем году.

В Управлении ФНС России по Орловской области прошло расширенное заседание ведомственной коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2022 год и определены задачи на 2023 год. Как уточнили в пресс-службе управления, с основным докладом выступила глава ведомства Ирина Емельянова. Она отметила, что «2022 год запомнился нам как год серьезных преобразований и судьбоносных решений. Он войдет в историю как время беспрецедентных ограничительных мер в отношении Российской Федерации и мер поддержки для налогоплательщиков».

Что касается цифр, то в консолидированный бюджет в минувшем году было собрано около 43,5 миллиарда рублей, что почти на 9 процентов больше, чем годом ранее. Особое внимание налоговики уделяли комплексу мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в бюджет. Сообщается, например, что в результате применения мер взыскания и взаимодействия с органами власти, службой судебных приставов, правоохранительными и следственными органами в бюджеты всех уровней в отчетном периоде поступило более 3,4 миллиарда рублей.

При этом одной из самых эффективных форм контроля в ведомстве называют камеральные и выездные налоговые проверки. Так, по итогам камеральных проверок сумма дополнительно начисленных платежей за 2022 составила 177,7 миллиона рублей, что на 23 процента больше показателя 2021 года. По результатам проведенных в прошлом году выездных налоговых проверок сумма доначисленных платежей составила 1,035 миллиарда рублей, превысив показатель 2021 года в 2,5 раза.

«При этом выездным контролем в 2022 году было охвачено только 0,13 процента от общего числа стоящих на учете организаций и индивидуальных предпринимателей, — подчеркнули налоговики и добавили, что многие и сами уточняют цифры. — Так, в 2022 году поступления от самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств составили 730 миллионов рублей, или 67 процентов от общих поступлений от контрольной и контрольно-аналитической работы».

ИА «Орелград»