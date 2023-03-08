В Орле покажут короткометражки о местных писателях

Показ фильмов проведет победитель конкурса Президентских грантов.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 13 марта в 13.00 в этом учреждении состоится показ короткометражных фильмов об орловских писателях в рамках проекта «Литературная перемена». Последний – это проект некоммерческой организации «Социально-культурный фонд развития и инновации», который стал победителем в конкурсе Президентских грантов. Победу он одержал в конкурсе проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

«Он направлен на популяризацию отечественной истории, русского языка и литературы, сохранение культурно-исторического наследия России с использованием современных средств информации, — пояснили в областной библиотеке имени Бунина. — Творческая идея проекта состоит в том, чтобы воссоздать в семи короткометражных пятнадцатиминутных фильмах, совмещенных с 2D-анимацией, эпоху орловских писателей, дать возможность зрителю погрузиться в их жизнь, проникнуться историями и передать события времени понятным и доступным молодежи языком».

На просмотр организаторы приглашают всех тех, кто желает воспользоваться «шансом приобщиться к великой истории литературной классики». Посетителей, помимо демонстрации самих фильмов, также ждет встреча с руководителем проекта Наталией Любимовой, автором идеи и режиссером Александром Головиным.

«Посещение мероприятия возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, не забывайте соблюдать социальную дистанцию», — предупреждают в «Бунинке».

ИА «Орелград»