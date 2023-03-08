За противопожарный кордон под Орлом развернулась борьба

Власти огласили итоги аукциона на право аренды госимущества.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области обнародовал итоги аукциона на право аренды трех объектов, принадлежащих на праве собственности региону. Каждый объект был выделен в отдельный лот, торги проходили на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Борьба, причем жаркая, развернулась только за лот №2. В него было включено нежилое здание общей площадью 169,9 квадратных метров, с двумя этажами, расположенное в деревне Булатово-1 Хотынецкого района.

Здание сдавалось в аренду вместе с земельным участком общей площадью 16 375 квадратных метров. Вид разрешенного использования: для строительства лесного противопожарного кордона. Срок действия договора аренды установлен властями на три года. Начальная (минимальная) цена договора представляла собой размер ежемесячной арендной платы. Она была установлена в размере 15 056 рублей. Начальная цена была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости размера арендной платы в месяц за пользование указанным объектом недвижимости, подготовленного независимым оценщиком.

Величина повышения начальной цены договора, то есть так называемый «шаг аукциона», составляла всего 752 рубля. Согласно протоколу конкурсной комиссии, борьба за право аренды развернулась между двумя участниками. В результате победителем было признано акционерное общество «Орелоблэнерго», предложившее цену на право заключения договора аренды в размере 63 239 рублей. Компания лишь немного обошла индивидуального предпринимателя, сделавшего предпоследнее ценовое предложение. Бизнесмен был готов платить за аренду по 62 486 рублей.

Добавим, что по двум другим лотам аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Так, лот № 1 представлял собой нежилое помещение общей площадью 151,7 квадратных метра, расположенное в Ливнах на улице Ленина в доме-памятнике. Начальная минимальная цена договора, то есть размер ежемесячной арендной платы, составлял 24 727 рублей. Второй не разыгранный лот — нежилое помещение общей площадью 1226,8 квадратных метра, расположенное в Мценске на улице Автомагистраль. В данном случае начальная минимальная цена договора составляла 154 576 рублей.

ИА «Орелград»