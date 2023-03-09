Бастрыкина попросили пресечь волокиту при расследовании дел в ТТП

Очередное видеообращение опубликовали жители Орла.

В начале ролика главу СКР России Александра Бастрыкина поблагодарили за внимание к проблемам орловского электротранспорта. В сентябре 2022 года он затребовал доклад о ходе и результатах дел о разрушении предприятия.

«Но прошло уже полгода, а ситуация продолжает ухудшаться», — отметила одна из выступающих.

Уголовные дела в отношении должностных лиц администрации Орла и руководства ТТП были возбуждены, но «злоумышленники даже не отстранены от должности», отметил один из мужчин.

Предприятию навязаны 32 лизинговых автобуса, закупленные в 2022 году. «Злоумышленники» намерены и дальше навязывать непрофильный транспорт, считают граждане.

«И это не говоря о том, что газомоторные автобусы категорически не могут храниться вместе с электротранспортом, потому что это не безопасно».

«Клычков, Парахин и их сообщники продолжают разрушать наше Трамвайно-троллейбусное предприятие. Отчет КСП показал все беззаконие, происходящее в последние годы. Обращаем ваше внимание, что орловское управление СК, незаконно выводит из-под уголовной ответственности мэра Юрия Парахина, который совершил серию должностных преступлений».

«Александр Иванович, без вашего личного вмешательства виновные лица продолжат свои преступные действия. Просим пресечь длительную волокиту».

ИА «Орелград»