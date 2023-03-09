Имеющие допуск к гостайне орловцы «тайно» выезжали за рубеж

От забывчивости граждан предостерегает УФСБ.

В орловском управлении сообщили, что в 2022 году был выявлен ряд нарушений закона о защите информации, составляющей гостайну. Шесть человек привлечены к административной ответственности, в отношении 21 работника применены дисциплинарные меры. Люди, имеющие доступ к гостайне, уезжали за рубеж, без уведомления работодателя.

В УФСБ России по Орловской области напоминают, что летом 2022 года за подобные проступки была введена уголовная ответственность. Нарушение требований по защите государственной тайны может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет.

ИА «Орелград»