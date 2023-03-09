Налоговики назвали семь главных ошибок орловцев

Орловцы не всегда правильно формируют уведомления об исчисленных налогах.

Налоговая служба выявила семь основных ошибок, которые плательщики допускают при формировании уведомления об исчисленных суммах налогов. Перечень ошибок опубликовало Управление ФНС России по Орловской области. Первая из них звучит так: «неверно указан налоговый (отчетный) период». Данный период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией или новым уведомлением.

В специальном приложении налоговики сообщают, что в 2023 году уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация. Так, например, если за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять уведомление за этот период не требуется. «В случае указания неправильного периода вам будет направлено сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период)», — следует из ведомственной информации.

Вторая основная ошибка: неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления. Последнее представляется только по следующим налогам: организации — транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов; организации и индивидуальные предприниматели — УСНО, ЕСХН, СВ и НДФЛ. Третья ошибка — уведомление представлено после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией, четвертая — в представленном уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года; Кроме того, плательщики неправильно указывают реквизиты в платежке, которая представляется взамен уведомления; уточненное уведомление сдают не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку; уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

Добавим, что в феврале сотрудники Управления ФНС России по Орловской области провели целую серию уроков налоговой грамотности в учебных заведениях региона. В частности, они посетили Орловский государственный аграрный университет имени Парахина, РАНХиГС, школу №2 города Мценска и Колпянский лицей. Студентам налоговики рассказали об ответственности за регистрацию фиктивных фирм на подставных лиц, налоговом режиме для самозанятых граждан и популярных интернет-сервисах ФНС России. Школьникам узнали о том, что вообще такое налоги и зачем надо их платить.

«Большой интерес вызвала информация о самых необычных налогах мира и интернет-сервисах налоговой службы, — отметили в УФНС. — Школьники увлеченно вступали в открытый диалог, обсуждали вопросы уплаты налогов, почему их так важно платить. В ходе проведения уроков были продемонстрированы наглядные видеоролики. Данные мероприятия позволяют расширить кругозор учащихся и формируют положительное отношение к налоговой политике государства».

ИА «Орелград»