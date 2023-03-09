Орловским ветлабораториям выделят деньги на модернизацию

Финансирование будет выделяться в виде целевого субсидирования.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок определения объема и условий предоставления ветеринарным лабораториям субсидий из областного бюджета. Деньги предназначены на создание условий для получения аккредитации в национальной системе аккредитации и расширения их области аккредитации. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Речь идет только о государственных лабораториях, учредителем которых является региональное управление ветеринарии.

Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». Деньги можно будет тратить на обучение сотрудников ветеринарных лабораторий, проведение межлабораторных сличительных испытаний, модернизацию и приобретение оборудования, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и помещения ветлабораторий и вивариев. Положительным результатом предоставления субсидии будет считаться внесение орловских лабораторий в реестр аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации.

Субсидии будут предоставляться не напрямую из бюджета лабораториям, а через управление ветеринарии. При этом не будут учитываться затраты на мероприятия, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется в рамках выполнения государственного задания ветеринарными лабораториями. Кстати, последние будут заключать соглашения о получении средств и их целевом использовании. Губернатор также утвердил порядок и сроки возврата денег в случае несоблюдения ветеринарной лабораторией целей и условий предоставления субсидии, определенных соглашением.

Интересно, что губернатор ввел запрет на расторжение соглашения ветеринарной лабораторией в одностороннем порядке. В то же время досрочное прекращение финансового соглашения возможно по решению управления ветеринарии в одностороннем порядке. Такое возможно в случае реорганизации или ликвидации лаборатории, а также в случае нарушения лабораторией условий предоставления субсидии.

ИА «Орелград»