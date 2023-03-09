В Орле начали производить сухое молоко и сыворотку

9.3.2023 | 19:22 Новости, Экономика

Новое производство открыли на предприятии ООО «Орел», входящем в ГК «Сыробогатов».

В цех по сушке вложили 258 миллионов рублей, уточняет пресс-служба правительства Орловской области. Новая линия позволила не только расширить производство, но и создать новые рабочие места. На изготовлении сухого молока и сыворотки будут задействованы 20 новых сотрудников.

Уточняется, что в текущем году на предприятии также запланирован ввод в эксплуатацию цеха фасовки. Намечены направления расширения ассортимента.

Отметим, что ООО «Орел», как филиал группы компаний «Сыробогатов», открылось три года назад. Здесь производят сыры и прочую молочную продукцию. Только в 2022 году предприятие выпустило более 40 тысяч тонн.

В прошлом году компания получила аккредитацию и право экспортировать продукцию в страны Таможенного Союза и ближнего зарубежья. Первые поставки орловское предприятие наладило в Беларусь.

Напомним, ООО «Орел» появилось на площадке «Данон», которая по каким-то причинам была закрыта гигантом пищевой промышленности.

ИА «Орелград»

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