В Орле начали производить сухое молоко и сыворотку

Новое производство открыли на предприятии ООО «Орел», входящем в ГК «Сыробогатов».

В цех по сушке вложили 258 миллионов рублей, уточняет пресс-служба правительства Орловской области. Новая линия позволила не только расширить производство, но и создать новые рабочие места. На изготовлении сухого молока и сыворотки будут задействованы 20 новых сотрудников.

Уточняется, что в текущем году на предприятии также запланирован ввод в эксплуатацию цеха фасовки. Намечены направления расширения ассортимента.

Отметим, что ООО «Орел», как филиал группы компаний «Сыробогатов», открылось три года назад. Здесь производят сыры и прочую молочную продукцию. Только в 2022 году предприятие выпустило более 40 тысяч тонн.

В прошлом году компания получила аккредитацию и право экспортировать продукцию в страны Таможенного Союза и ближнего зарубежья. Первые поставки орловское предприятие наладило в Беларусь.

Напомним, ООО «Орел» появилось на площадке «Данон», которая по каким-то причинам была закрыта гигантом пищевой промышленности.

ИА «Орелград»