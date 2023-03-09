В Орле спасатели вытащили собаку из ледяной воды

Пес провалился под лед и не мог выбраться из реки.

По оперативным данным регионального МЧС, 8 марта в 22.55 сотрудники областной поисково-спасательной службы и спасатели-водолазы ПСО «Водный» выезжали по сигналу о тонущей собаке. Инцидент произошел в районе Набережной Дубровинского в Орле.

Неравнодушные местные жители просили спасти пса. Собака провалилась под лед на Оке и мужественно держалась на плаву в ожидании помощи.

Спасатели оперативно вытащили собаку на берег. Пса передали сочувствующим очевидцам.

ИА «Орелград»