ГИБДД предупреждает, что на дорогах из-за непогоды может быть опасно

10.3.2023 | 9:31 Новости, Общество

В Орловской области снегопады будут перемежаться дождями, морозы — оттепелями. 

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

УГИБДД УМВД России по Орловской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных метеоусловиях. Так, в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады, сменяющиеся дождями. Температура воздуха будет колебаться от плюсовых до минусовых показателей в пределах от 3-8 градусов тепла днем до 3-8 градусов мороза ночью.

Погодные условия способствуют образованию гололеда на дорогах. Автолюбителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в условиях неблагоприятной дорожной обстановки. Во избежание рисков лучше пересесть на общественный транспорт.

Соблюдайте скоростной режим, держите интервал и дистанцию. Пешеходам стоит учесть, что в туман и снегопад видимость ухудшается, поэтому дороги стоит переходить с особым вниманием.

ИА «Орелград»

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