На орловских чиновников завели дело за бездействие

«Под подозрение» попали сотрудники администрации города Орла.

Руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов издал приказ о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии по его рассмотрению. Дело № 057/01/15-113/2023 возбуждено по признакам нарушения администрацией города Орла части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». В качестве заинтересованного лица к рассмотрению будет привлечен департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Заседание комиссии назначено на 24 марта.

Ранее Орловским УФАС России было рассмотрено заявление местного жителя. Последний заявил о наличии в действиях чиновников признаков нарушения антимонопольного законодательства. По его мнению, выразились они в бездействии по выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций, не соответствующих «Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Орла». Речь идет о рекламных конструкциях, расположенных в Орле на Московском и Наугорском шоссе. Заявитель в своем письме антимонопольщикам подробно указал адреса.

В ходе рассмотрения вышеуказанного заявления уже установлено, что департамент провел мониторинг размещения рекламных конструкций без действующего разрешения на установку и эксплуатацию. Были выявлены факты размещения объектов не соответствующих типу и виду конструкций, определенному схемой. Последняя была утверждена постановлением администрации города Орла в 2016 году. По мотивам мониторинга в отношении светодиодного экрана на Московского шоссе лицу, разместившему указанную конструкцию, было выдано предписание, копия которого была направлена в администрацию города Орла еще в 2020 году.

Тогда же управлением муниципального имущества и землепользования было направлено уведомление владельцу о необходимости приведения рекламной конструкции в соответствие с условиями заключенного договора. Аналогично развивались события в отношении рекламной конструкции на Наугорском шоссе. Департаментом еще весной 2021 года было выдано предписание о демонтаже, копия с материалами обследования была направлена в администрацию города Орла. Однако спорные конструкции не были демонтированы ни их владельцем, ни мэрией.

«Рынок наружной рекламы является конкурентным, следовательно, при наличии вышеописанного бездействия администрации города Орла хозяйствующие субъекты, неправомерно эксплуатирующие рекламные конструкции, получают конкурентное преимущество перед иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими распространение наружной рекламы на законных основаниях», — говорится в материалах дела.

Орловским УФАС ранее администрации Орла было выдано предупреждение о прекращении бездействия. На основании ходатайства мэрии срок его выполнения был продлен, поскольку шли судебные разбирательства о судьбе спорных конструкций. Решения уже вступили в силу, но рекламные конструкции до настоящего времени не демонтированы. А информация от администрации города Орла о выполнении предупреждения в Управление ФАС не поступила. В связи с этим был издан приказ о возбуждении антимонопольного дела по признакам нарушения администрацией города Орла части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»