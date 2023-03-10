Орловцам напомнили, что противопожарные полосы должны стать втрое шире

Управление лесами Орловской области предупреждает о вступлении в силу поправок в Правила противопожарного режима в РФ.

Поправки требуют увеличения минерализованных полос, которые препятствуют переходу пожаров на лесные массивы. Так, с 1 марта ширина минполосы на границе сельхозугодий с лесом должна составлять не менее 1,4 метра. Ранее было достаточно препятствия для огня в полметра. Альтернатива – очистка примыкающей к лесу территории от горючих материалов на полосе шириной не менее десяти метров.

Вступило в силу и новое требование к населенным пунктам, находящимся в зоне риска возникновения природных пожаров. Вокруг таких территорий необходимо создавать и обновлять противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

ИА «Орелград»