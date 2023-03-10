Орловцев предупредили о вариантах объезда подтопленного моста

10.3.2023 | 9:55 ЖКХ, Новости

В ГИБДД напомнили схемы движения при разливе Оки в районе Гати.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

Если при весеннем паводке подтопит мост в деревне Гать, то движение будет разрешено через автодорогу М2-Крым, Орел-Тамбов, с. Становой Колодезь, с. Калинино, с. Путимец, с. Лаврово.

Также изменится маршрут автобусов №300, 527. Они будут отправляться с автовокзала в Орле и двигаться по объездной через Становой Колодезь и Калинино. Для трех маршрутов № 356, 400, 444 конечными станут остановки перед Гатчинским мостом через Оку.

ИА «Орелград»

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