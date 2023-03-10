Орловцев предупредили о вариантах объезда подтопленного моста

В ГИБДД напомнили схемы движения при разливе Оки в районе Гати.

Если при весеннем паводке подтопит мост в деревне Гать, то движение будет разрешено через автодорогу М2-Крым, Орел-Тамбов, с. Становой Колодезь, с. Калинино, с. Путимец, с. Лаврово.

Также изменится маршрут автобусов №300, 527. Они будут отправляться с автовокзала в Орле и двигаться по объездной через Становой Колодезь и Калинино. Для трех маршрутов № 356, 400, 444 конечными станут остановки перед Гатчинским мостом через Оку.

ИА «Орелград»