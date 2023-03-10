Орловцев призвали раскрыть данные об иностранном бизнесе

Налоговики ждут уведомления от тех, кто контролирует компании за рубежом.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о старте декларационной кампании КИК-2023. В ведомстве пояснили, что физические лица, то есть простые граждане, ежегодно обязаны уведомлять налоговые органы о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Причем уведомление предоставляется налогоплательщиками независимо от финансового результата, полученного иностранной компанией, в срок не позднее 30 апреля.

Впрочем, в этом году срок представления отчетности за 2022 год истекает 2 мая, с учетом переноса рабочих дней. Орловцы, контролирующие бизнес за рубежом, могут представить уведомления в налоговый орган по месту жительства как на бумаге, так и в электронном виде с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Указанный сервис в ведомстве особо рекомендуют, поскольку он упрощает процедуру для обеих сторон. Кроме того, в нем имеется функция предзаполнения отдельных показателей, а также подсказки, которые помогут избежать ошибок при заполнении.

«Также в личном кабинете будут отражаться сведения о ранее заявленных КИК, в связи с чем отсутствует необходимость повторно заполнять основную информацию о таких компаниях, — добавили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Важно отметить, что помимо уведомлений о КИК контролирующие лица в соответствии с п.5 ст.25.15 НК РФ обязаны представить документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) в отношении каждой КИК, контролирующим лицом которой они являются».

Кстати, законодательством предусмотрена ответственность за непредставление в установленный срок документов, подтверждающих размер прибыли или убытка КИК. В соответствии со статьей 126 Налогового кодекса РФ, нарушитель может быть оштрафован на 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»