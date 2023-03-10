В Ливенском районе затопило село и поселок

Орловцы вынуждены передвигаться по «рекам».

Накануне, 9 марта, на разливы и лужи пожаловались жители поселка Ямской. Фотографии опубликовал канал «Принт ТВ». Сразу три улицы частного сектора оказались подтоплены. Вода разлилась по нескольким домовладениям. Такая история повторяется через год. Необходима центральная система водоотведения, но пока обращения к чиновникам не принесли результатов.

В селе Воротынск затопило дома на улице Центральной. Маршрутки перестали ходить. Жители оказались в затруднительном положении, так как нужно добираться как-то на работу и в медучреждения. Фото опубликованы в группе «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ».

Также вода уже вплотную подобралась к пешеходному мосту через реку Ливенка, что усложнит движение местным жителям.

ИА «Орелград»