В Орловском госуниверситете стартовал отбор в военный учебный центр

10.3.2023 | 9:22 Важное, Новости, Образование

Первокурсники очники могут подать заявления до 28 апреля.

Предварительный отбор в военный учебный центр стартовал накануне, 9 марта, сообщает сайт ОГУ. Принимаются заявления от мужчин до 30 лет. Обязательно гражданство России. В военном учебном центре готовят сержантов и солдат запаса. Занятия будут проводиться раз в неделю.

Ранее такие военные учебные центры назывались военными кафедрами. Обучение проходит параллельно с основным. Вместе с дипломом мужчины получат военный билет. Анонсировалось, что будут набирать около 100 человек. При отборе учитываются результаты медкомиссии и психологического освидетельствования, физическая подготовка, успеваемость в учебе.

Напомним, военный учебный центр при Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева создан в соответствии с распоряжением правительства России от 23 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»

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