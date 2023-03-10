В Орловском госуниверситете стартовал отбор в военный учебный центр

Первокурсники очники могут подать заявления до 28 апреля.

Предварительный отбор в военный учебный центр стартовал накануне, 9 марта, сообщает сайт ОГУ. Принимаются заявления от мужчин до 30 лет. Обязательно гражданство России. В военном учебном центре готовят сержантов и солдат запаса. Занятия будут проводиться раз в неделю.

Ранее такие военные учебные центры назывались военными кафедрами. Обучение проходит параллельно с основным. Вместе с дипломом мужчины получат военный билет. Анонсировалось, что будут набирать около 100 человек. При отборе учитываются результаты медкомиссии и психологического освидетельствования, физическая подготовка, успеваемость в учебе.

Напомним, военный учебный центр при Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева создан в соответствии с распоряжением правительства России от 23 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»