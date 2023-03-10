Высокопоставленные полицейские не смогли оспорить приговор за взятку 

Орловский областной суд отклонил апелляцию по делу двух правоохранителей.

Ранее их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Злоумышленники укрывали кражу зерна с хлебной базы.

Как установил суд первой инстанции, замначальника полиции Федор Козин и бывший начальник отдела полиции Орла Павел Кленышев вступили в преступный сговор. Сообщники получили через посредников часть взятки в размере 200 000 тысяч рублей, затем еще 1 800 000 рублей из планируемых 4 млн рублей. Взамен они допустили заведомо незаконное бездействие по имеющимся материалам процессуальных проверок. В частности, Козин, зная о факте хищения зерна пшеницы в хлебной базе №36, препятствовал принятию законного и обоснованного решения по данному факту.

Обвинительный приговор по делу в связи с допущенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов обжаловала прокуратура. Также апелляцию подала сторона защиты. По итогам рассмотрения жалоб суд удовлетворил требования гособвинителя.

Окончательный приговор предусматривает лишение свободы на 11 лет для Козина и на 10 лет – для Кленышева. Место отбывания – колония строгого режима. Осужденных обязали выплатить каждого штраф в размере по 16 миллионов рублей. Также полицейских лишили званий «полковник полиции» и «майор полиции» соответственно. Им запрещено в течение 10 лет занимать должности на госслужбе.

«Кроме того, с учетом доводов апелляционного представления прокуратуры судом у Козина и Кленышева конфискована первая часть взятки в размере 200 000 рублей, сохранен арест на автомобиль, принадлежащий Кленышеву, до разрешения вопроса об уплате штрафа», — добавили в областной прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, Павел Кленышев уже не является начальником отделения №3 ОЭБиПК УМВД России по Орлу. Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Орловской области Федор Козин временно отстранен от занимаемой должности.

ИА «Орелград»