Мценск вновь сразится за «исторический» федеральный грант

Орловский райцентр примет участие в ежегодном конкурсе малых городов.

Постановление об участии Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году издал глава города Николай Кочетаев. Конкурс проводится ежегодно, участники представляют организаторам конкретные проекты благоустройства исторических объектов. Победители получают гранты из федерального бюджета. Словом, конкурс представляет собой механизм поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

К слову, орловские города уже не раз участвовали в нем и одерживали победы. Отметим и то, что принять участие в конкурсе, по сути, может любой горожанин. Так, еще в начале марте в Мценске была создана общественная комиссия для проведения общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды. Причем обсуждения проводятся в два этапа. На первом предусмотрен сбор предложений от жителей города Мценска по выбору общественной территории для участия во всероссийском конкурсе, а на втором, который завершится 26 марта, — сбор предложений о мероприятиях и функциях выбранной общественной территории.

В администрации райцентра подчеркнули, что Мценск участвует в конкурсе с 2018 года. В 2020 году для участия была выбрана территория включающая в себя улицу Ленина, сквер Фета и набережную реки Зуша. В рамках подготовки заявки в 2021 году из этих трех территорий в первую очередь было решено благоустроить Фетовский сквер. Результатом совместной работы администрации и привлеченных архитекторов стала победа в конкурсе и федеральное финансирование.

«В 2022 году данный проект был реализован, город получил новое благоустроенное пространство, — сообщается на сайте администрации Мценска. — В настоящее время администрация города Мценска приступила к подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе в 2023 году. Просим жителей города принять участие в обсуждении общественных территорий и поддержать развитие уже благоустроенной территории Фетовского сквера, выбрав общественную территорию по улице Ленина или набережную реки Зуша, на которой в случае победы в конкурсе будет реализовываться проект создания комфортной городской среды. Возможно предложение новой территории».

Предложения от горожан принимаются по электронной почте, через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города Мценска, при личном посещении мэрии, а также обычными почтовыми отправлениями. Бланк сбора предложений можно найти как на официальном сайте администрации города, так и в фойе здания мэрии, на 1-м этаже.

ИА «Орелград»