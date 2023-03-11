Облсуд восстановил на работе продавца после увольнения за недостачу

Спор работника и работодателя дошел до апелляционной инстанции.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел дело о восстановлении на работе и защитил права работника в споре с работодателем. Детали процесса сообщила пресс-служба облсуда. Иск подала местная жительница, которая работала компании «Альянс Продукт». Она заявила, что на работу была принята в апреле 2022 года на должность продавца. В сентябре прошлого года в кассе была выявлена недостача в размере 220 рублей, которую она оплатила за счет собственных средств. Спустя еще пару дней была повторно выявлена недостача в размере 400 рублей, и продавец внесла в кассу еще 180 своих рублей.

Прошло еще несколько дней, и работодатель огорошил работницу известием: дескать, по записям камер видеонаблюдения было установлено, именно она похищает деньги из кассы. Женщине предложили уволиться по собственному желанию, что она и сделала еще спустя шесть дней. Однако затем орловчанка пошла в суд и заявила, что увольняться не планировала, поскольку была единственным кормильцем в семье.

«Заявление об увольнении по собственному желанию было написано по причине оказания на нее психологического давления, — следует из информации суда. — По указанным основаниям она просила суд восстановить ее на работе в должности продавца-универсала, взыскать с ответчика денежные средства за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей».

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, решив, что увольнение было добровольным. Истица подала апелляционную жалобу, которую рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда. Коллегия же посчитала, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки целому ряду доказательств, указывающим на то, что действительной причиной увольнения могла быть не добрая воля работницы, а выявленная недостача товарно-материальных ценностей.

«Согласно разъяснениям, содержащимся в подпункте «а» пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ», расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением, — объяснили в облсуде. — Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника».

Судом первой инстанции указанные разъяснения учтены не были, а вот областная судебная коллегия установила, что увольнение не являлось добровольным. В связи с этим решение районного суда было отменено, а апелляционная жалоба орловчанки удовлетворена. Судебная коллегия восстановила ее на работе, а также взыскала с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда и заработную плату за время вынужденного прогула.

ИА «Орелград»