Орловского льготника обделили лекарствами

Мужчине выписали меньше рецептов, чем требовало состояние его здоровья.

В Орловской области вынесено очередное судебное решение по гражданскому делу о лекарственном обеспечении. Рассмотрено оно было Хотынецким районным судом. С иском в интересах местного жителя в суд обратился межрайонный прокурор. Требования были предъявлены региональному департаменту здравоохранения и Хотынецкой центральной районной больнице. Прокурор просил обязать их выписывать местному жителю рецепты и обеспечить его лекарственными средствами в требуемом объеме.

Из материалов дела следует, что прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который страдает сахарным диабетом. Он относится к льготной категории граждан, которым государством гарантировано выделение лекарств бесплатно, в данном случае — за счет средств регионального бюджета. Согласно представленной в суде выписке Орловской областной клинической больницы, мужчине поставлен диагноз и рекомендовано принимать определенные лекарства — по четыре таблетки три раза в день, причем длительно (месячная потребность составляет 360 таблеток). По информации департамента здравоохранения и копиям выписанных рецептов Хотынецкой ЦРБ, в 2022 году пациенту рецепты на льготные лекарственные препараты были выписаны не в полном объеме, без учета его реальной потребности в лекарственных препаратах, а также средствах диагностики.

Прокурорской проверкой было установлено, что потребность пациента в лекарстве составляет 4320 таблеток в год. Выписали же ему только четыре рецепта на 11 упаковок по 100 таблеток. Причем один рецепт еще в прошлом году был поставлен на отсроченное обеспечение в местном аптечном пункте и до момента рассмотрения дела в суде первой инстанции рецепт так и не был обеспечен. При этом лекарства в аптеке имелись, но приобрести их мужчина сумел только за собственный счет. Представители ЦРБ и департамента в суд не явились, ограничившись письменными отзывами. Суд установил, что требуемый препарат в прошлом году не вошел в основную заявку ЦРБ, и пациент «обеспечивался за счет остатков по региону». На данный момент возможность перераспределения и дополнительной закупки отсутствует, — было отмечено в отзыве чиновников.

Для суда подобные тезисы стали доказательством того, что пациент своевременно не был обеспечен лекарственным препаратом. Это влечет нарушение его права на охрану здоровья и получение медицинской помощи бесплатно. Также было установлено, что несвоевременное обеспечение лекарственными препаратами, согласно имеющимся у пациента заболеваниям, опасно для его жизни и здоровья. Суд в своем решении указал, что «право на получение государственной социальной помощи в виде обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями не поставлено законом в зависимость от субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета».

По смыслу данных норм права пациент должен обеспечиваться лекарственным препаратом в соответствии с имеющейся потребностью, так как нормы закона не содержат условия о том, что количество лекарственных препаратов рассчитывается исходя из норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальных услуг. А именно на низкие нормативы обычно и сетуют областные чиновники. Суд же указал, что такой подход «означал бы необоснованное ограничение прав пациента на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь».

При таких обстоятельствах иск был полностью удовлетворен. В частности, требование прокурора об обязании ЦРБ выписывать рецепты пациенту в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препаратов лечащим врачом суд удовлетворил потому, что «рецепты лечащим врачом выписывались не с учетом индивидуальной потребности, что не оспаривалось в судебном заседании сторонами». Словом, теперь врач должен выписывать реальные рецепты, а департамент обязан их оплачивать. Кроме того, суд постановил взыскать с департамента здравоохранения стоимость лекарства, которое пациент был вынужден приобретать за личный счет.

ИА «Орелград»