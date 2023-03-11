Орловскому перевозчику указали на недопустимость лишних остановок

Нарушение условий контракта замечено на маршруте №107 «Орел – Нарышкино».

Сотрудники КУ ОО «Организатор перевозок» повторно проверили работу водителей на этом направлении 6 марта. Фактов отказа принимать для оплаты проезда карты не выявлено. Именно жалоба на невозможность безналичного расчета послужила поводом для первой проверки. Однако один из автобусов остановился и посадил пассажиров в точке, которая не предусмотрена контрактом, — у АЗС «Газпром» рядом с торговым центром «Европа» в Орле.

«По данному факту перевозчику, обслуживающему маршрут №107 «Орел – Нарышкино», направлено требование о недопустимости нарушения условий гос. контракта с рекомендацией о проведении дополнительного инструктажа с водителями по правилам пассажирских перевозок», — сообщили в группе учреждения в соцсетях.

ИА «Орелград»