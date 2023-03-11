Утверждено положение об эвакуационной комиссии Орла

11.3.2023 | 11:06 Новости, Общество

Постановление подписано мэром Юрием Парахиным 2 марта.

Фото Юрия Парахина

В документе отмечено, что комиссия создается заблаговременно (в мирное время). Ее целью является организация планирования, подготовки, проведения и обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС природного и техногенного характера. Комиссия будет действовать постоянно при администрации Орла. В ее состав должны войти чиновники, представители школ, вузов, ссузов, поликлиник и больниц, полиции, военного комиссариата.

На комиссию возлагается разработка планов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий. Она также определяет количество и места размещения сборных пунктов, пунктов посадки в транспорт для убытия в безопасные районы. Комиссия должна вести учет населения и организаций Орла, подлежащих рассредоточению и эвакуации.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение добавляются новые задачи, включающие проверку систем оповещения и связи, готовности защитных сооружений.

В случае проведения эвакуации комиссия руководит и контролирует все необходимые мероприятия, предоставляет донесения в областную спецкомиссию. Также она организует возвращение населения в места постоянного проживания.

Эвакуационную комиссию, согласно положению, возглавляет первый заместитель мэра Орла. В настоящий момент это Вадим Ничипоров.

«Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирного и военного времени», — указано в документе.

ИА «Орелград»

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