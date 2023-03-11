В Орле обсудят мудрость и простоту Михаила Пришвина

В честь 150-летия со дня рождения писателя будет проведен круглый стол.

В Орле пройдет заседание круглого стола на тему «Мудрая простота Михаила Пришвина». Мероприятие назначено на 16 марта 2023 года, начало — в 10.00. Круглый стол состоится в стенах Орловской областной библиотеки имени Бунина. Форум будет посвящен 150-летию со дня рождения известного писателя и краеведа. Как сообщили в «Бунинке», цель мероприятия – попытка рассмотреть сложные вопросы художественной поэтики писателя, его философии в доступной для всякого интересующегося творчеством Михаила Пришвина форме.

«Мудрая простота» Михаила Пришвина постулируется как результат его личностного движения, которое становится принципиальной позицией, — поясняют организаторы. — Мудрость природы постигается движением к всеединству; мудрость любви приходит с преодолением чистого эроса; мудрость пути осознается через романтику странствий; мудрость творчества означена обретением Слова. Движение к пониманию пришвинской «мудрой простоты» позволит иначе взглянуть на «детские» тексты Пришвина, и «Кладовая солнца» прозвучит как философский манифест, а рассказы про собаку слышатся тургеневскими сложными перекличками».

Предполагается возможность очного участия и работы в дистанционном формате. Материалы конференции будут размещены в электронной коллекции на сайте библиотеки имени Бунина. Также организаторы отмечают, что свободный разговор в контексте определенных тем будет подкреплен задающими вектор основными докладами. Участниками мероприятия станут ведущие филологи, библиотекари, музейщики и педагоги Орла и других городов России.

ИА «Орелград»