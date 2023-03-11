Жители Орла могут проголосовать за благоустройство кладбища или скверов

На портале Госуслуг стартовал предварительный отбор в рамках программы «Жилье и городская среда».

Отбор проходит до 19 марта включительно. До этого времени необходимо выбрать три проекта из 53 представленных на голосование территорий-участниц программы «Формирование современной городской среды». Те объекты, которые наберут большинство голосов, войдут в рейтинговое голосование. Оно будет проходить с 15 апреля по 31 мая.

«Друзья, убедительно прошу не оставаться в стороне от обсуждения! Речь об облике нашего родного города, его развитии, красоте и комфорте», — призвал жителей Орла мэр города Юрий Парахин в соцсетях.

Добавим, что в этом году с помощью голосования будут определены проекты городского благоустройства, которые реализуют в 2024 году. Отдать свой голос за понравившийся объект можно по ссылке.

ИА «Орелград»