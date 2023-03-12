«Авилон» намерен построить многоэтажку в переулке Складском в Орле

12.3.2023 | 15:05 Новости, Строительство

Предложение застройщика рассмотрено на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области.

Фото ООО Жилищная Компания «Авилон»

Мероприятие состоялось 1 марта. Протокол опубликован на сайте правительства Орловской области.

ООО Жилищная Компания «Авилон» попросило рассмотреть  вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажая жилая застройка» участка с кадастровым номером 57:25:0030116:758. Около 3 591 кв. м. по переулку Складской в собственности компании.

Комиссия рекомендовала  организовать проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.  Дополнительно рассмотреть вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки — до 31% (по нормам – 30% для 8-этажного многоквартирного дома).

На сайте компании указаны два строящихся объекта – ЖК «Лесков» и ЖК «Крылья» на улице Генерала Родина.

По данным kartoteka.ru, ООО ЖК «Авилон» появилось в 2021 году. Генеральный директор и учредитель — Дмитрий Парфененков. По одному адресу с этой компанией находится ООО «Авилон», где учредителем и руководителем является Вера Парфененкова. Последняя компания строила ясли на улице Ливенской в Орле, возводит пристройку к школе в Ливнах, ремонтирует Поликлинику №3 в областной столице.

ИА «Орелград»

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