Налоговая отсудила у Орла 7 млн рублей задолженности

Жалобы на пустую казну не смутили арбитраж.

Управление Федеральной налоговой службы по региону обратилось в суд с заявлением к Администрации города Орла о взыскании обязательных платежей и санкций. Чиновники областной столицы задолжали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, соцстрахование в связи с материнством и медицинское страхование. Долги копились с третьего квартала 2022 года.

В судебном заседании представитель администрации Орла возражал против удовлетворения требования, указав, что в заявленный период отсутствовали средства. Острый дефицит бюджета не позволяет произвести оплату задолженности в срок. Кроме того, ответчик просил суд снизить размер пени, «поскольку она явно несоразмерима последствиям нарушения обязательства». Арбитражный суд отметил, что налоговым законодательством не предусмотрена такая возможность. Начисление пени не является санкцией и не имеет значения наличие или отсутствие вины налогоплательщика в нарушении срока уплаты обязательных платежей.

С администрации Орла взыскано 7 296 394 рубля 87 копеек. Пени за просрочку оплаты – 91 878 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА «Орелград»