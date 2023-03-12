Орел взыскал долги со школы, которой больше нет

Решение вынес Арбитражный суд Орловской области.

С частного образовательного учреждения СОШ «Диалог» в пользу Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла взыскано 452 тысячи рублей задолженности по арендной плате и пени с ноября 2021 года по март 2022.

«Диалог» раньше располагался в муниципальном помещении на 2-й Курской. Здесь обучались дети, которые потеряли интерес к знаниям, испытывали сложности в коллективах. Некоторое время школе согласовывались льготные условия аренды, учитывая контингент обучающихся.

Начиная с сентября 2022 года «Диалог» работает как центр дополнительного образования по другому адресу. Примечательно, что это случилось в год 30-летия школы.

«Те же учителя, которые вели уроки в школе, сейчас помогают ученикам массовых школ выполнять домашние задания. Перед нами стоит сразу несколько задач: ликвидировать пробелы в знаниях детей, научить их рациональным приёмам обучения, пробудить в ребятах интерес к учёбе, добиться повышения их успеваемости», — указано на страничке «Диалога».

ИА «Орелград»