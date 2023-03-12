Ушел из жизни ветеран Абрам Миркин

Он был широко известен в Орловской области патриотической работой, добротой и отзывчивостью.

Абрам Израилевич Миркин прошел Великую Отечественную войну. Принимал участие в боях за Ленинград. Помогал возрождать Орел. Фронтовик проводил большую патриотическую работу среди молодежи. Был почетным гостем различных мероприятий. Абрам Миркин ушел 12 марта на 103 году жизни.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, коллектив администрации Орла выражают соболезнования родным и близким Абрама Миркина.

ИА «Орелград»